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Son Dakika haberi: bugün ne kadar oldu - kaç TL? 11 Ekim fiyatları

Piyasalarda yaşanan hareketlilik ve inişli çıkışlı grafikler nda son dakika gelişmeleri yaşanmasına neden oluyor. Arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında altın fiyatları hakkındaki detaylı bilgiler geliyor. Kültürel olarak önemli bir yere sahip olan 11 Ekim Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, , yarım, tam ve ı fiyatları ile ilgili tüm detaylar ve son fiyatlar haberimizde.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 08:03
Son Dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu - kaç TL? 11 Ekim çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları

Ülkemizin kültüründe de altın son derece önemlidir. Düğünlerde olmazsa olmaz olan altın alışverişi karşılıklı olduğundan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı da sağlar. konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelin ve damada düğünlerde altın takılması büyük bir adettir bu durum da hem a hem a olan talebi arttırmaktadır. Düğün mevsimlerinin sonuna geldiğimiz bu günlerde 10 Ekim çeyrek altın fiyatları konusundaki tüm detaylar, , , ve ı hakkındaki tüm analizler haberimizde!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

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Son Dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu - kaç TL? 11 Ekim çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları
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