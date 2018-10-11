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Son dakika haberi: Canlı ve güncel şu an ne kadar? Gram fiyatları bugün ne kadar? 11 Ekim

Canlı konusunda piyasalarda yaşanan son dakika hareketliliği devam ediyor. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan altın, yatırım başta olmak üzere hediye tercihlerimiz için de önem arz etmektedir. Hatta öyle ki, dolar ve eurodan bile daha çok tercih edilebilmektedir. Sabah.com.tr olarak sizler için derlediğimiz haberimizde, son dakika güncel ve canlı altın fiyatları piyasasını yakından izlerken 22 ayar, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatlarını listeledik. İşte bugün güncel ve çeyrek altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 17:15
Son dakika haberi: Canlı ve güncel altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ekim

nda son dakika gelişmelerini takip etmek için doğru adrestesiniz. Haftayı inişli çıkışlı bir grafikle sürdüren altın, haftanın dördüncü gününde de aynı seyrini devam ettiriyor. Türk insanının ekonomide her gün düzenli olarak araştırdığı konular arasında yer alan altın fiyatları, başta yatırımcısı olmak üzere birçok insan tarafından yakından takip ediliyor. Hazırladığımız haberimizde ' bugün ne kadar?' sorusuna yanıt verirken gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını da listeledik.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından fiyatını merak ettiğiniz altın çeşidinin kaç TL'den işlem gördüğünü görebilirsiniz. İşte 11 Ekim Perşembe Canlı ve güncel altın fiyatları listesi!

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Son dakika haberi: Canlı ve güncel altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ekim
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