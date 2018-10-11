Son dakika haberi: Canlı ve güncel altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ekim

Altın fiyatlarında son dakika gelişmelerini takip etmek için doğru adrestesiniz. Haftayı inişli çıkışlı bir grafikle sürdüren altın, haftanın dördüncü gününde de aynı seyrini devam ettiriyor. Türk insanının ekonomide her gün düzenli olarak araştırdığı konular arasında yer alan altın fiyatları, başta yatırımcısı olmak üzere birçok insan tarafından yakından takip ediliyor. Hazırladığımız haberimizde 'çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusuna yanıt verirken gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını da listeledik.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından fiyatını merak ettiğiniz altın çeşidinin kaç TL'den işlem gördüğünü görebilirsiniz. İşte 11 Ekim Perşembe Canlı ve güncel altın fiyatları listesi!