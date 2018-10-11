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Türk firması dünyayı fiber ağla örüyor

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Türk firması dünyayı fiber ağla örüyor
, operatörlerin altyapılarına ürün vererek desteklemekte ve bu alanda dışa bağımlılığı ciddi bir şekilde azaltıyor. Aynı zamanda, global ölçekte Vodafone Global, Etisalat-BAE, Suudi Telecom, fiber-ABD, Yunan Telecom gibi uluslararası alandaki fiber optik altyapılarında Canovate ürünleri kullanılıyor. Canovate fiber ürünleri, özellikle niş bir alan olan yüksek hızlı tren ve metro projelerinde, bu konuda altyapı çalışması yapan Alstom, Thales ve Indra gibi global firmalar tarafından da tercih ediliyor. Uçtan uca fiber optik çözümlerinde, dünyada bu teknolojiyi geliştiren, yerli ve milli tek Türk firması olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi: "40 yıllık geçmişimiz ile yüksek teknoloji üretimi yapan yerli ve milli mühendislik odaklı bir şirketler grubuyuz" dedi.
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Türk firması dünyayı fiber ağla örüyor
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