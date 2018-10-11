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Unda küresel teknoloji paylaşımı başlıyor

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Unda küresel teknoloji paylaşımı başlıyor
'NIN stratejik liman şehirlerinden Odessa tahıl ve un sektörüne yönelik önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. 28-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Hububat İşleyicileri Forumu 2018' konferansında, dünya tahıl pazarındaki etkisini giderek artıran Karadeniz havzasında hububat piyasasına dair son gelişmeler masaya yatırıldı. Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Erhan Özmen, " şu an dünya un ihracatının lideri. Teknoloji transferini artırıyoruz ki 2071'de de ihracat lideri kalabilelim" diye konuştu.
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Unda küresel teknoloji paylaşımı başlıyor
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