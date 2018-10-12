ABD’li şirketten 100 milyon liralık yatırım

Belçika merkezli ABD
'li şirket Wabco, Türkiye'de genişleme stratejisini desteklemek için İstanbul'da 100 milyon liralık yatırımla lojistik ve dağıtım merkezi kurdu.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Wabco'nun yatırımı ABD'li şirketlerin Türkiye'ye güveninin devam ettiğini göstermesi açısından önemli" dedi. Wabco Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, "Lojistik ve dağıtım merkezi gelecekte sadece Türkiye'de değil, bölgede planladığımız yatırımlar için de ana üs görevi üstlenecek" diye konuştu. Wabco Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz ise önümüzdeki 4 yılda Türkiye'de 32 tedarikçiye, 720 milyon liralık yaklaşık 120 milyon dolarlık satın alma hacmine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.