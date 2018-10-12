HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ABD’li şirketten 100 milyon liralık yatırım

’li şirketten 100 milyon liralık yatırım

Giriş Tarihi: 12.10.2018
ABD’li şirketten 100 milyon liralık yatırım
Belçika merkezli 'li şirket Wabco, Türkiye'de genişleme stratejisini desteklemek için İstanbul'da 100 milyon liralık yatırımla lojistik ve dağıtım merkezi kurdu.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Wabco'nun yatırımı ABD'li şirketlerin Türkiye'ye güveninin devam ettiğini göstermesi açısından önemli" dedi. Wabco Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, "Lojistik ve dağıtım merkezi gelecekte sadece Türkiye'de değil, bölgede planladığımız yatırımlar için de ana üs görevi üstlenecek" diye konuştu. Wabco Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz ise önümüzdeki 4 yılda Türkiye'de 32 tedarikçiye, 720 milyon liralık yaklaşık 120 milyon dolarlık satın alma hacmine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’li şirketten 100 milyon liralık yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN