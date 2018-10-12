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Fırsatçıya önce uyarı sonra ceza

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Fırsatçıya önce uyarı sonra ceza
Başkan 'ın la mücadele talimatının ardından valiler harekete geçti. Vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla valiler, stokçuluk yapan ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere göz açtırmayacak.

VALİLİKLERE EMİR
81 il valiliğine gönderilen genelgede valiliklere "genel emir çıkarma" konusunda talimat verildi. Emre uymayıp stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara Kabahatler Kanunu'na göre gerekli adli ve idari işlemler yapılacak. Uyarıyı dinlemeyene idari para cezası uygulanacak. Talimata göre, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve işletmeler ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak. Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak.
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Fırsatçıya önce uyarı sonra ceza
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