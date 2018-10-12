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nın yüzde 95'i ihraç ediliyor!

'ta bin 350 rakımda yetiştirilen, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde kendine has tadı, rengi, aroması olan nın yüzde 95'i ihraç ediliyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 12:54
Göksun elmasının yüzde 95'i ihraç ediliyor!

'ta bin 350 rakımda yetiştirilen, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde kendine has tadı, rengi, aroması olan nın yüzde 95'i ihraç ediliyor.

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Göksun elmasının yüzde 95'i ihraç ediliyor!
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