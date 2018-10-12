Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını çeyrek altın fiyatları 12 Ekim

Altın fiyatları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak isteyen bireyler için hazırladığımız özel içeriğimizde altın türlerinin tamamının anlık fiyatlarını, değişimlerini ve neden tercih edildiğini özetledik. ABD merkezli döviz darbesinden sonra doların 6.50 TL'lere çıkması sonucu çeyrek altının fiyatı da 440 TL'ye kadar çıkmıştı. Dolar düştükçe bu durum altına da yansıdı. Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları konusundaki tüm detaylar haberimizde, 12 Ekim altın fiyatları!

Ayrıca altın alışverişi toplumumuzda karşılıklı olduğundan sosyal birliktelik ve yardımlaşmayı da sağlar. Düğünlerdeki altın hediyeleşmesi nesiller boyunca devam ettiği gibi sonraki nesle de aktarılır.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?