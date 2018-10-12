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Son Dakika | bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını fiyatları 12 Ekim

Piyasalarda yaşanan değişimlerin na son dakika etkilerine bakıldığında vatandaşların da büyük bir ilgiyle altın fiyatları konusunu araştırdığını görmekteyiz. Ülkemizde altına olan talebi anlamak için kültürel kodlara göz atmak gerekmektedir. 12 Ekim Cuma günü haftanın son gününde en güncel , , , ve nı, uzman yorumlarını ve güncel değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. Dolar ve eurodan farklı olarak vatandaşımızın en birincil birikim tercihi de altındır. İşte son dakika altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:18
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını çeyrek altın fiyatları 12 Ekim

konusunda detaylı bilgi sahibi olmak isteyen bireyler için hazırladığımız özel içeriğimizde altın türlerinin tamamının anlık fiyatlarını, değişimlerini ve neden tercih edildiğini özetledik. ABD merkezli döviz darbesinden sonra doların 6.50 TL'lere çıkması sonucu ın fiyatı da 440 TL'ye kadar çıkmıştı. Dolar düştükçe bu durum altına da yansıdı. Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları konusundaki tüm detaylar haberimizde, 12 Ekim altın fiyatları!

Ayrıca altın alışverişi toplumumuzda karşılıklı olduğundan sosyal birliktelik ve yardımlaşmayı da sağlar. Düğünlerdeki altın hediyeleşmesi nesiller boyunca devam ettiği gibi sonraki nesle de aktarılır.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını çeyrek altın fiyatları 12 Ekim
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