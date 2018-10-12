Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar - kaç TL? Dolar düşüşe geçti! 12 Ekim güncel döviz euro ve dolar alış satış fiyatı burada!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik saldırılar sonrası dolar fiyatları yükselişe geçmişti. Devlet ve millet el ele vererek ekonomik savaşa karşı birlik olmuş ve ekonomik olumsuzlukları bertaraf etmişti. Hızla yükselen dolar inişe geçmişti. Özellikle dün sabah saatlerinden itibaren dolarda sert düşüş gerçekleşmeye devam ediyor. Fiyatlardaki hareketlilik milyonlarca vatandaşın dolar fiyatlarını ve güncel döviz kurlarını araştırmasına neden oluyor. Özellikle internet üzerinde "Dolar bugün ne kadar" sorusu trendlerin başında geliyor. Peki dolar düşmeye devam edecek mi? Döviz kurları bugün ne kadar kaç TL? İşte en güncel ve anlık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İnişli ve çıkışlı grafiklerin yaşandığı döviz kurları ile ilgili son dakika tüm gelişmeler anlık olarak haberimizde. Dolar bugün ne kadar? Dolar düşmeye devam edecek mi?