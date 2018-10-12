Yerli ve akıllı kumaş verimliliği artırıyor

Gırışımler üretimde verimliliği artıracak çözümlere imza atmaya devam ediyor. Yerli akıllı kumaş teknolojisi üreticisi Thread In Motion (TIM), dünyanın ilk akıllı takım elbisesi ve montunun ardından WIO adındaki yeni akıllı eldivenini tanıttı. Çalışanlara ergonomi sağlayan WIO, fabrikalarda hız, verimlilik ve izlenebilirliği artırıyor. Türkiye
'nin önde gelen erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub, seri üretimde işbirliği yaptığı Reisoğlu İplik ve melek yatırımcı olarak Ebru Dorman'dan toplamda 350 bin dolarlık yatırım alan TIM, yerli teknolojiyi global pazarlara taşıyacak. 2018 yılı içinde Londra
ve San Francisco
ofislerini açan şirket, önümüzdeki dönemde diğer ülkelerde de varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Son bir yılda büyüme yolunda güçlü bir ivme yakalayan TIM, geldiği noktada pek çok global üretici tarafından da tercih edilmeye başlandı. Mercedes- Benz, Renault, Tofaş, Bridgestone – Lassa gibi markalara ürün tedarik eden TIM'in başarısının ardında ise endüstri 4.0 dönüşümü ve güçlü Ar-Ge birimi bulunuyor. Şirket ayrıca lojistik sektörüne yönelik ürün ve çözümleriyle de bu sektördeki işletmelerin verimliliğine katkıda bulunuyor. TIM Kurucu Ortağı Kadir Demircioğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen akıllı eldivenin dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekiyor. Ürünün içerisinde 32 farklı sensörün bulunduğunu kaydeden Demircioğlu, iletken iplik teknolojileri ile kablolama gerektirmeden