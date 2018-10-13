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Son Dakika: bugün düşüşe geçti! 13 Ekim Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu alana yatırım yapacak olan ya da hediyelik olarak sevdikleri için alacaklar ‘altın fiyatları ne kadar’ sorusunun yanıtını sorguluyor. En çok rehaveti ise gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın görüyor. 13 Ekim Cumartesi bugün altın fiyatları kaç TL? Tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 10:51
Son Dakika: Altın fiyatları bugün düşüşe geçti! 13 Ekim Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Bugün ile ilgili son dakika gelişmeleri bu sabah saatlerinde yine yakından takip edilmeye devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası güncel rakamlara ulaşmak isteyenler 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun yanıtını sorguluyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenler veya hediyelik olarak gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları araştırıyor. 13 Ekim Cumartesi altın fiyatları rakamlarına an be an sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın piyasasında yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik sürüyor. Bu hafta başından bu yanan düşüşünü sürdüren altın fiyatı son durum merak ediliyor. Gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı son rakamlara hemen ulaşabilirsiniz.

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Son Dakika: Altın fiyatları bugün düşüşe geçti! 13 Ekim Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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