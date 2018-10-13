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Son Dakika: kuru düşüşe geçti! ve bugün ne kadar? İşte dolar alış ve satış fiyatı

da düşüş devam ediyor. fiyatlarını merak eden vatandaşların sabah saatlerinden itibaren internet üzerinde dolar fiyatlarını araştırıyor. Dolar bugün ne kadar? Dün düşüşe geçen ve hala inişli bir grafik çizen dolar sabah saatlerinden itibaren düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Piyasalarda yaşanan son dakika olumlu gelişmeler sonrasında dolar fiyatları trendlerde ilk başlarda yer alıyor. Papaz Brunson'un serbet bırakılmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Peki dolar bugün ne kadar kaç TL? Dolar döviz kuru düşecek mi? İşte güncel döviz fiyatları

Giriş Tarihi: 13.10.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 09:56
Son Dakika: Döviz kuru düşüşe geçti! Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte dolar alış ve satış fiyatı

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik saldırılar sonrası fiyatları yükselişe geçmişti. Devlet ve millet el ele vererek ekonomik savaşa karşı birlik olmuş ve ekonomik olumsuzlukları bertaraf etmişti. Hızla yükselen dolar inişe geçmişti. Özellikle dün sabah saatlerinden itibaren dolarda sert düşüş gerçekleşmeye devam ediyor. Fiyatlardaki hareketlilik milyonlarca vatandaşın dolar fiyatlarını ve güncel kurlarını araştırmasına neden oluyor. Özellikle internet üzerinde "Dolar bugün ne kadar" sorusu trendlerin başında geliyor. Peki dolar düşmeye devam edecek mi? Döviz kurları bugün ne kadar kaç TL? İşte en güncel ve anlık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İnişli ve çıkışlı grafiklerin yaşandığı döviz kurları ile ilgili son dakika tüm gelişmeler anlık olarak haberimizde. Dolar bugün ne kadar? Dolar düşmeye devam edecek mi?

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Son Dakika: Döviz kuru düşüşe geçti! Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte dolar alış ve satış fiyatı
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