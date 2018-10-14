30 yıllık iletişim mirasını taşıyan etkinlik

Kristal Elma
Festivali'nin Türkiye'de yaratıcı sektörün buluşma noktası olduğunu belirten People Initiative İş Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Atakan Kural, etkinliğin bilgi paylaşımını üst düzeye taşıması ve katılımcılarının vizyonunu geliştirmesi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Etkinliğin 30 yıllık iletişim mirasını taşıması açısından da oldukça önemli olduğunun altını çizen Kural, "İletişim bugün insan hayatının merkezinde. Dolayısı ile toplumla birçok farklı alanda buluşan markaların gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarının yaratıcı sektöre vereceği ilhamın da toplum gelişimi açısından oldukça önemli" dedi.