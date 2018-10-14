HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 30 yıllık iletişim mirasını taşıyan etkinlik

30 yıllık iletişim mirasını taşıyan etkinlik

Giriş Tarihi: 14.10.2018
30 yıllık iletişim mirasını taşıyan etkinlik
Festivali'nin Türkiye'de yaratıcı sektörün buluşma noktası olduğunu belirten People Initiative İş Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Atakan Kural, etkinliğin bilgi paylaşımını üst düzeye taşıması ve katılımcılarının vizyonunu geliştirmesi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Etkinliğin 30 yıllık iletişim mirasını taşıması açısından da oldukça önemli olduğunun altını çizen Kural, "İletişim bugün insan hayatının merkezinde. Dolayısı ile toplumla birçok farklı alanda buluşan markaların gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarının yaratıcı sektöre vereceği ilhamın da toplum gelişimi açısından oldukça önemli" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
30 yıllık iletişim mirasını taşıyan etkinlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN