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’a 200 milyon $’lık Besa imzası

da ’u radarına aldı. 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen The ’nın yüzde 25’i satıldı. , “Projemiz tamamlandığında yüzde 25 prim yapacak” dedi

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Bodrum’a 200 milyon $’lık Besa imzası
İnşaat sektörünün önde gelen firmaları rotayı 'a çevirdi. kökenli da 200 milyon dolarlık yatırımla bölgeye giriş yaptı. Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı , yoğun geçen ön talep aşamasından sonra The projesinde büyük ilgi gördüklerini söyledi. Ocakta satışa açtıkları blokun yüzde 25'ini sattıklarını kaydeden Salih Bezci, ilk etabı 2019'un sonunda teslim edeceklerinin bilgisini verdi.

YÜZDE 25 PRİM YAPACAK
Projedeki metrekare satış fiyatlarının 20 bin ila 28 bin lira aralığında değiştiğini söyleyen Salih Bezci, "Müşterilerimize zamansız bir yatırım sunuyoruz. Geleceğe yatırım yapacaklar. Bodrum'un doğal ve sofistike yaşam tarzına ait, hiçbir zaman bir yıl getirisi ile sınırlandırılamayacak çok değerli bir yatırım olacak" diye konuştu. Salih Bezci, ev alan yatırımcının proje tamamlandığından en az yüzde 25 kazanacağının da altını çizdi.

DÜNYADAN İLGİ GÖRÜYOR
Ankara Ticaret Odası (ATO) eski başkanı olan Salih Bezci, Ankaralı yatırımcının BESA Grup'a olan güvenlerine müteşekkir olduklarını kaydederek, "Sadece Ankara'dan değil yurtdışından, özellikle Avrupa, ülkelerinden ve başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri'nden önemli ailelerden ön taleplerimiz de bulunuyor" diye konuştu. Bezci, projenin ilgi görmesinin en büyük sebebi olarak, inşaat ruhsatı alınan The BO Viera projesinde hemen tapu vermelerini gösterdi.

2019 SONU TESLİM
Toplam 150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera, 200 adet rezidans, 130 villa, 7 işyerinden oluşuyor. Proje 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The BO Vue - Curio a Collection by Hilton ile Bodrum'un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda hayata geçiriliyor. İlk etabın, 2019 sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

650 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Bodrum ve Ankara'da yatırımlarının tam gaz devam ettiğinin altını çizen Salih Bezci, pazarını da araştırdıklarını söyledi. Yatırımı süren projelerinin toplamının 600 milyon lira olduğunu söyleyen Bezci, "Ankara'da 604 anahtardan oluşan konut projemiz Kent İncek ve Ankara'nın ilk 'si olan Galleria'nın yeniden inşası ve pazarlaması devam ediyor. Ayrıca Ankara'da firmamıza ait 450 bin metrekare arsa üzerine 4 bin konut ve Avrupa'nın en büyük outlet projemizin proje geliştirme çalışmaları da sürüyor" şeklinde konuştu.
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Bodrum’a 200 milyon $’lık Besa imzası
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