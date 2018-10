Bodrum’a 200 milyon $’lık Besa imzası

BUGÜN NELER OLDU

İnşaat sektörünün önde gelen firmaları rotayı Bodrum 'a çevirdi. Ankara kökenli Besa Grup da 200 milyon dolarlık yatırımla bölgeye giriş yaptı. Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci , yoğun geçen ön talep aşamasından sonra The BO Viera projesinde büyük ilgi gördüklerini söyledi. Ocakta satışa açtıkları blokun yüzde 25'ini sattıklarını kaydeden Salih Bezci, ilk etabı 2019'un sonunda teslim edeceklerinin bilgisini verdi.Projedeki metrekare satış fiyatlarının 20 bin ila 28 bin lira aralığında değiştiğini söyleyen Salih Bezci, "Müşterilerimize zamansız bir yatırım sunuyoruz. Geleceğe yatırım yapacaklar. Bodrum'un doğal ve sofistike yaşam tarzına ait, hiçbir zaman bir yıl getirisi ile sınırlandırılamayacak çok değerli bir yatırım olacak" diye konuştu. Salih Bezci, ev alan yatırımcının proje tamamlandığından en az yüzde 25 kazanacağının da altını çizdi.Ankara Ticaret Odası (ATO) eski başkanı olan Salih Bezci, Ankaralı yatırımcının BESA Grup'a olan güvenlerine müteşekkir olduklarını kaydederek, "Sadece Ankara'dan değil yurtdışından, özellikle Avrupa, Ortadoğu ülkelerinden ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri'nden önemli ailelerden ön taleplerimiz de bulunuyor" diye konuştu. Bezci, projenin ilgi görmesinin en büyük sebebi olarak, inşaat ruhsatı alınan The BO Viera projesinde hemen tapu vermelerini gösterdi.Toplam150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera, 200 adet rezidans, 130 villa, 7 işyerinden oluşuyor. Proje 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The BO Vue - Curio a Collection by Hilton ile Bodrum'un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda hayata geçiriliyor. İlk etabın, 2019 sonunda teslim edilmesi planlanıyor.Bodrum ve Ankara'da yatırımlarının tam gaz devam ettiğinin altını çizen Salih Bezci, İstanbul pazarını da araştırdıklarını söyledi. Yatırımı süren projelerinin toplamının 600 milyon lira olduğunu söyleyen Bezci, "Ankara'da 604 anahtardan oluşan konut projemiz Kent İncek ve Ankara'nın ilk AVM 'si olan Galleria'nın yeniden inşası ve pazarlaması devam ediyor. Ayrıca Ankara'da firmamıza ait 450 bin metrekare arsa üzerine 4 bin konut ve Avrupa'nın en büyük outlet projemizin proje geliştirme çalışmaları da sürüyor" şeklinde konuştu.