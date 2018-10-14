Emekli maaşları ile ilgili son dakika müjdesi geldi! - Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Emekli maaşları ile ilgili milyonlarca kişinin beklediği son dakika haberi geldi. Türkiye'de tam 12.3 milyon vatandaş Ocak ayında yapılacak zam için geri sayıma başladı. Daha önce Temmuz ayında aldıkları zam ve ardından iki bayramda 2 ikramiye elde etmeleri ile yüzleri gülen emeklilerin, merak ettiği konuların başında ise Ocak ayında yapılacak zam miktarı geliyor. Konuyla ilgili Sabah.com.tr ekibi olarak araştırmaları hazırladık. Emekliler 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacaklar. İlk 3 aylık veriler neticesinde oran ise şimdiden 9.84 civarında gözüküyor. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Memur emeklileri Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi.