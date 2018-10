BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı ithal ve yerli karkas et kesim fiyatlarını yeniden düzenledi. Besicileri desteklemek amacıyla yerli kesimde kilogramı 28 lira olan et fiyatı 29 liraya, 26 lira olan ithal menşeli karkas et fiyatı ise 28 liraya çıktı. Uygulama bugünden itibaren hayata geçecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , et üreticilerinin uzun süredir sıkıntılarının olduğunu belirterek, "Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yeni Bekir Pakdemirli uygulamayı başlatıyoruz" dedi.