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Görme engelliler nesneleri tanıyabilecek

, görme engelliler için geliştirdiği, sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çeken , "" özelliği ekledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 14:11
Görme engelliler EyeSense ile nesneleri tanıyabilecek

'dan yapılan açıklamaya göre, birbirinden önemli uygulamalara imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de eklenen özelliği ile görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıran bir çözüm sunuyor. Bu sayede 'de ilk kez görme engelliler de sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilecekler. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını tanıtmak istedikleri eşyaya doğru yönelterek sesli tanıma sistemi ile ilgili eşyanın tanımını duyabilecek, etraflarında bulunan nesneleri kolaylıkla ayırt edebilecekler.

görme engelliler, Türkiye'de ilk defa sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebiliyor.

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Görme engelliler EyeSense ile nesneleri tanıyabilecek
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