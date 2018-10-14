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’de dev savunma zirvesi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Külliye’de dev savunma zirvesi
Savunma sanayii projelerine özel önem veren Başkan , kasım ayında Cumhurbaşkanlığı si'nde Savunma 'ne ev sahipliği yapacak. Sektör temsilcileri ile kamu yetkililerini bir araya getirecek zirvede, sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konular ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 günlük programında yer alan Zirvesi'ne 'ın yanı sıra bakanlar, Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri, savunma sanayii sektörünün tüm paydaşları ve akademisyenler katılacak.

RAPOR SUNULACAK
Savunma sanayii sektörünün önemli temsilcilerinden oluşan SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği de bu dev zirve öncesi bir çalıştay düzenleyerek sektörün sorunlarını, ihtiyaçlarını ve önerilerini ortaya koyacak. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yarın düzenlenecek çalıştayda, İhale Kanunu ve mevzuat önerileri, ana yüklenici- tedarikçi ilişkileri üretim ortamı, ihracat destekleri, test sertifikasyon ve kalifikasyon işlemleri, insan kaynağı, yüksek teknoloji üretimi ve teknolojik riskler konuları ele alınacak. Çalıştay sonrasında hazırlanan rapor, Savunma Sanayii Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
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Külliye’de dev savunma zirvesi
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