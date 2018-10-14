Markaların e-spora yatırımları artacak

İki
gün boyunca gerçekleştirilen Kristal Elma
Festivali'ne e-spor alanında birçok farklı yatırımlar gerçekleştiren InGame Group'da katıldı. Festivalde "E-spor ve Pazarlama: Oyunun Kuralları Yeniden Yazılıyor" adlı özel bir oturum gerçekleştiren Ingame Group, e-spor sektörünün geleceğini masaya yatırdı.
Festivalin pazarlama iletişimi alanında düzenlenen en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirten InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, "Bugün markalar arasındaki rekabeti e-spor alanında da görmek mümkün. Önümüzdeki yıllarda markaların bu alandaki sponsorluk yatırımları daha da artacak" dedi.
2015'te tüm e-spor gelirlerinin, medya haklarının, reklam ve sponsorluk gibi gelirlerin toplamının tüm dünyada 325 milyon dolar gibi bir rakama denk geldiğini vurgulayan Alp, 2017'de bu rakamın 696 milyon doları bulduğunu ve 2020 ön görüsünün ise gelirlerin 1.5 milyar doları bulacağı şeklinde olduğunu söyledi. HEDEF TÜRK E-SPORCU
E-spora olan ilginin günden güne arttığını ifade eden Alp, "Bunun en önemli nedenleri arasında, e-spor alanında yaşanan gelişmeler, sektörün profesyonelleşmesi ve özellikle gençlerin bu alana olan yoğun ilgisi yer alıyor. Yüzde 100 yerli bir oyun olan Zula'nın Türkiye sınırları dışındaki oyuncu kitlesi inanılmaz bir hızla büyüyor. Bu nedenle ülkemizi global arenada temsil edecek profesyonel Türk e-sporcuları yetiştirmek en büyük sorumluluğumuz ve hedefimiz haline geldi" ifadelerini kullandı.