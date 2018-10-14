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Turkcell sergisi açıldı

Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla bu yıl 4.’sü düzenlenen , Sergisi ile başladı. Start alanında açılan sergi, bu sene 10 bin fidan daha eklenerek büyütülen Barış Ormanı’nın yıl yıl gelişimini gösteriyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 12:38
Turkcell Barış Ormanı sergisi açıldı

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl 4.'sü düzenlenen, 'nin 'Barış' temalı ilk ve tek maratonu , 'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla saat 09.30'da startı verilen 42 kilometrelik maratonla başladı. Maraton öncesinde son üç senede 30 bin fidan ekilerek hayata geçirilen Turkcell için fotoğraf sergisi açıldı. Her sene 10 biner fidan dikilerek geliştirilen Barış Orman'ın adım adım gelişiminin fotoğrafların yer aldığı sergi, Turkcell Gelibolu Maratonu'nun start alanında sergilendi.

BARIŞ ORMANI BÜYÜYOR

Gelibolu Maratonu öncesinde konuşan Turkcell Genel Müdürü , Türkiye'nin 'Barış' temalı ilk maratonuna isimlerini vermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Terzioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Maratonumuzun gibi dünya tarihine damga vurmuş bir coğrafyada yapılması, barış temamızla bire bir örtüşüyor. Bu yıl dördüncü senemiz. Ne mutlu bize ki 'nı, bu toprakların ruhunu yaşayarak kutlama şansına sahibiz. 2018 Troya Yılı'nda tüm dünyada daha çok barış olmasını diliyoruz."

BİP'TEN YAPILAN BAŞVURU KADAR FİDAN DİKİLECEK

Kaan Terzioğlu, 10 bin fidan dikilerek oluşturulan Turkcell Barış Ormanı'na da değinerek, "İki sene önce Güzelyalı Bölgesi'ne 10 bin fidan dikerek oluşturmaya başladığımız Barış Orman'ımızı sözümüzde durarak her sene büyüttük. Bu sene de 10 bin fidan daha dikerek, toplam ağaç sayısını 30 bine çıkarttık. Ayrıca 'ten maratona yapılan her başvuru kadar fidanı yine ormanımıza dikeceğiz. Bu orman, barış arzumuz gibi her sene daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.

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Turkcell Barış Ormanı sergisi açıldı
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