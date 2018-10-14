Türkiye’ye IMF’de görev

IMF
ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için bulunduğu Bali'de önemli görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. DEVLERLE BİREBİR GÖRÜŞME
Albayrak, "Bali'de, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programı
mıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük" ifadelerine yer verdi. Bakan Albayrak
açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun 'İcra Direktörlüğü' görevini Türkiye
olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum" dedi. FONLARLA TOPLANTI YAPILDI
Bali'de G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Bakan Albayrak, ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile toplantı yaptı. Bu toplantılarda özellikle Yeni Ekonomi Programı ve küresel yatırımcıların Türkiye'ye güvenini artıracak politikalar masaya yatırıldı. Bali'de ayrıca Bankalar Birliği tarafından düzenlenen resepsiyonda da, çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, Türkiye'de sektörü daha da güçlendirmek için atılacak adımlar paylaşıldı. YEP YATIRIMCI GÜVENİNİ ARTIRDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP
), yabancının Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Borsada art arda 7 ay net satış yapan yabancı yatırımcılar, eylülde 113.5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Tahvil ve bono piyasasında ise YEP'in açıklanmasının ardından 465 milyon dolarlık net alım yapıldı. YEP'in açıklandığı 20 Eylül'den bu yana yerli yatırımcılar 4.7 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Türk bankaları da bu dönemde 2.5 milyar dolarlık sendikasyon işlemi gerçekleştirdi. YABANCIYA HİZMET OFİSİ
Türkiye'deki
yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takibinin yapılması ve başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Ankara
ve İstanbul
'da hizmet ofisleri açılacak. Bu ay içinde devreye girecek ofislerle işlemler tek noktadan takip edilecek. İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi yabancı yatırımcılara daha cazip hale getirmek ve yatırımları artırmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20'nci maddesinde düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. 22 EKİM'DE AÇILACAK
Ofisler, yönetmeliğin 20'nci maddesinde belirtilen kapsam ve tutardaki yatırımın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti ile ikamet izni ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin destek, danışmanlık ve başvuru takibi hususlarında hizmet sunacak. 22 Ekim'de açılacak ofisler İstanbul'da İstanbul Ticaret Odası, Ankara'daki ofis ise Ankara'da ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü binasında hizmet verecek.