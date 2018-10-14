Vatandaş satın aldığı ürünü "cep"ten denetleyebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebilecek" dedi.

"VATANDAŞ KENDİ DENETİMİNİ YAPMIŞ OLACAK"

Pekcan, "Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek vatandaşlarımız, bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak. Bakanlığımızın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmaları etkin şekilde devam ederken, enflasyonla mücadeleye de bu şekilde katkı sağlanmış olunacak" açıklamasında bulundu.