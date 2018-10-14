HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Yaratıcılığı tetikleyen festival

Yaratıcılığı tetikleyen festival

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Yaratıcılığı tetikleyen festival
'deki önemli reklam organizasyonlarından birisi olan etkinliğinde, birbirinden farklı katılımcılarla çok sayıda önemli ve farklı içerikler için oturumlar düzenlendi. Festivalde workshoplar ve gençlere özel aktivitelerin ön plana çıktığını belirten GroupM Türkiye CEO'su ve Ülke Müdürü Demet İkiler, sektörü bir araya getirme, çeşitli kaynaklardan besleme, yaratıcılığı ön planda tutarak iyi işleri ödüllendirmek için cesaretlendirme gibi misyonların yerine getirildiğini söyledi. Bütün bu etkinliklerin sektör için büyük önem taşıdığını vurgulayan İkiler, "Yaratıcı, farklılaşan ve sonuç getiren işlerin çoğalması için cesaretle hareket etmek gerekli. Bu çerçevede hem marka hem de ajans için Kristal Elma tetikleyici bir unsur" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART
WPP'nin global olarak hayata geçirdiği Brandz araştırmasına göre dünyanın en büyük 100 markasının toplam değerinin 2005'ten 2017'ye yüzde 152 oranında artış gösterdiğini vurgulayan İkiler, "Burada dikkat edilmesi gereken nokta en değerli 10 markanın 7'si şu anda teknoloji ve odaklı şirketlerden oluşuyor. İlk 100'de yer alan markaların birçoğu 10 yıl öncesine kadar listede yer almıyordu" diye konuştu. Gelişen yapay zekâ uygulamalarıyla tüketicilerin verdiği kararların daha fazla otomatize olduğunu ifade eden İkiler, markaların sesini duyurmak için mesajlarını yeni kanallara göre optimize etmesi gerektini söyledi.

KİŞİSEL VERİ YAŞAM BİÇİMİNİ ETKİLEYECEK
Reklamverenlerin kısa vadede satışlarını artırmak ile uzun vadede sadakat inşa etmek konusunda izleyeceği yolu tekrar düşünmesi gerektiğini ifade eden İkiler, şöyle konuştu: "Bu dağılımı yapmak için öncelikle markanın hangi sektörde olduğunu, daha önce reklam bütçesini nasıl dağıttığını, rakiplerinin pozisyonunu ve kategorideki satın alma deneyiminin ne oranda dijitalize olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Dijital dünyada tüketiciler olarak yaşam biçimimizi kişisel veri güçlendirecek."

MARKA VE TÜKETİCİ İLİŞKİSİ DEĞİŞİYOR
Tüketici yolculuğundaki geleceğin bilinirlikten daha çok deneyimlere odaklandığının vurgulayan İkiler, "Birçok pazarlamacının öncelikli hedeflerinden biri olan marka bilinirliği, yerini tüketici deneyimi sunma ihtiyacına bırakıyor. Satın alma kararında tüketici yorumları çok önemli hale geliyor. Deneyimin ön plana çıktığı bu ortamda marka ve tüketici ilişkisi de değişiyor. Tüketiciyi anlamak ve iletişimi kişiselleştirerek yapabilmek önem kazanıyor" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaratıcılığı tetikleyen festival
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN