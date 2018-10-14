Yaratıcılığı tetikleyen festival

Türkiye
'deki
önemli reklam organizasyonlarından birisi olan Kristal Elma
etkinliğinde, birbirinden farklı katılımcılarla çok sayıda önemli ve farklı içerikler için oturumlar düzenlendi. Festivalde workshoplar ve gençlere özel aktivitelerin ön plana çıktığını belirten GroupM Türkiye CEO'su ve WPP
Ülke Müdürü Demet İkiler, sektörü bir araya getirme, çeşitli kaynaklardan besleme, yaratıcılığı ön planda tutarak iyi işleri ödüllendirmek için cesaretlendirme gibi misyonların yerine getirildiğini söyledi. Bütün bu etkinliklerin sektör için büyük önem taşıdığını vurgulayan İkiler, "Yaratıcı, farklılaşan ve sonuç getiren işlerin çoğalması için cesaretle hareket etmek gerekli. Bu çerçevede hem marka hem de ajans için Kristal Elma tetikleyici bir unsur" dedi. DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART
WPP'nin global olarak hayata geçirdiği Brandz araştırmasına göre dünyanın en büyük 100 markasının toplam değerinin 2005'ten 2017'ye yüzde 152 oranında artış gösterdiğini vurgulayan İkiler, "Burada dikkat edilmesi gereken nokta en değerli 10 markanın 7'si şu anda teknoloji ve dijital
odaklı şirketlerden oluşuyor. İlk 100'de yer alan markaların birçoğu 10 yıl öncesine kadar listede yer almıyordu" diye konuştu. Gelişen yapay zekâ uygulamalarıyla tüketicilerin verdiği kararların daha fazla otomatize olduğunu ifade eden İkiler, markaların sesini duyurmak için mesajlarını yeni kanallara göre optimize etmesi gerektini söyledi. KİŞİSEL VERİ YAŞAM BİÇİMİNİ ETKİLEYECEK
Reklamverenlerin
kısa vadede
satışlarını artırmak
ile uzun
vadede sadakat
inşa etmek konusunda
izleyeceği
yolu tekrar düşünmesi
gerektiğini
ifade eden İkiler,
şöyle konuştu:
"Bu dağılımı yapmak
için öncelikle
markanın hangi
sektörde olduğunu,
daha önce reklam
bütçesini nasıl
dağıttığını, rakiplerinin
pozisyonunu
ve kategorideki
satın alma deneyiminin
ne oranda
dijitalize olduğunu
değerlendirmek
gerekiyor. Dijital
dünyada tüketiciler
olarak yaşam
biçimimizi kişisel
veri güçlendirecek." MARKA VE TÜKETİCİ İLİŞKİSİ DEĞİŞİYOR
Tüketici
yolculuğundaki geleceğin bilinirlikten daha çok deneyimlere odaklandığının vurgulayan İkiler, "Birçok pazarlamacının öncelikli hedeflerinden biri olan marka bilinirliği, yerini tüketici deneyimi sunma ihtiyacına bırakıyor. Satın alma kararında tüketici yorumları çok önemli hale geliyor. Deneyimin ön plana çıktığı bu ortamda marka ve tüketici ilişkisi de değişiyor. Tüketiciyi anlamak ve iletişimi kişiselleştirerek yapabilmek önem kazanıyor" dedi.