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ABD'de bütçe açığı son 6 yılın zirvesine çıktı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2018 mali yılında 779 milyar dolara çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 23:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 23:32
ABD'de bütçe açığı son 6 yılın zirvesine çıktı

ABD raporuna göre, federal hükümet 1 Ekim 2017'de başlayıp 30 Eylül 2018'de sona eren 2018 mali yılını 779 milyar dolar bütçe açığı vererek kapattı.

Rapordaki verilere göre, federal kurumların harcamaları 2018 mali yılında yaklaşık 4 trilyon 108 milyar dolara yükselirken, gelirler yaklaşık 3 trilyon 329 milyar dolarda kaldı.

Federal kamu gelirleri ve giderleri arasındaki farkın önceki mali yıla kıyasla yüzde 17 artması, tamamı ABD Başkanı yönetiminde geçen ilk mali yılda son 6 yılın en büyük bütçe açığının verilmesine yol açtı.

ABD'de federal bütçe açığı, 1 Ekim 2016-30 Eylül 2017 dönemini kapsayan 2017 mali yılında 666 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini selefi 'dan 20 Ocak 2017'de devralmıştı.

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ABD'de bütçe açığı son 6 yılın zirvesine çıktı
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