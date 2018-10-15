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Emeklilere son dakika müjdesi | Emekli maaş zammı ne kadar? En düşük , ne kadar olacak?

12 milyonu aşkın emekliye müjdesi! İlk 3 aylık verilerinin son dakika olarak netleşmesinden sonra, emeklilere yapılacak olan zam oranları da netleşmeye başlıyor. ve emeklilerinin merak içinde beklediği zammın detayları belli olurken, milyonlarca emeklide araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca 1 milyon 650 bin emekli ve memura ekstra zam yapılacak. Peki en düşük ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 09:27
Emeklilere son dakika zam müjdesi | Emekli maaş zammı ne kadar? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: 12.3 milyon emeklinin merakla beklediği için geri sayım başladı. Ocak ayında yapılacak olan zam için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayında alınan zamma ekstra olarak iki bayram üst üste iki ikramiyede eklenmiş ve milyonlarca emekli sevinmişti. ve emeklilerine Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İlk 3 aylık veriler nitecesinde oran şimdiden 9.84 civarında. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük kaç TL?

Memur emeklileri Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi.

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Emeklilere son dakika zam müjdesi | Emekli maaş zammı ne kadar? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
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