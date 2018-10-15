Emeklilere son dakika zam müjdesi | Emekli maaş zammı ne kadar? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: 12.3 milyon emeklinin merakla beklediği zam için geri sayım başladı. Ocak ayında yapılacak olan zam için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayında alınan zamma ekstra olarak iki bayram üst üste iki ikramiyede eklenmiş ve milyonlarca emekli sevinmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İlk 3 aylık veriler nitecesinde oran şimdiden 9.84 civarında. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Memur emeklileri Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi.