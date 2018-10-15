Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "İletişim ve Taşımacılık" başlıklı panelde konuşan Terzioğlu, dünyada bir dönemin açılırken bir dönemin de kapandığını, fiziksel bazı değerlerin dijital bazı değerlerle değiştiğini söyledi.

Türkiye'nin data üretimi ve tüketimi açısından dünyanın ilk 10'unda olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, "Dijital ekonomi anlamında önümüzde çok büyük bir fırsat var. Biz dijital ekonomide de mutlaka ilk 10'a girmeliyiz. Sadece tüketerek değil aynı zamanda dijital servisler geliştirerek bunu yapmamız lazım. 'Artık yeni dünyanın petrolü data' denir. Bu çok doğru bir benzerlik. Bunda ham data ile işlenmiş data ve ham petrol ile işlenmiş petrolün değer anlamındaki farkının benzerliği var." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DATASI TÜRKİYE'DE KALMALI"

Terzioğlu, Türkiyenin en büyük açıklarından birinin data açığı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün üretilen dataların yüzde 96'sı Türkiye dışındaki data merkezlerinde saklanıyor. Her ürettiğimiz datayı ham data olarak altın tepside yurt dışına gönderiyoruz. Ondan sonra Ahmet beyin şirketi Mehmet beye mal satarken yabancı bir şirketin ortaya koyduğu reklam çözümünü ortaya koyarak satıyor. Maalesef bu çözümler Türkiye'de 1 kişiyi istihdam ediyor, ne 1 lira vergi ödüyor, ne 1 lira yatırım yapıyor. O yüzden Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı, Türkiye'de işlenmeli, Türkiye'de değer katılmalı ve tekrar Türkiye'de hizmet halinde vatandaşımızla buluşturulmalı."

Eskiden yabancı dile bakıldığını, artık yazılım geliştirme dillerinin öğretilmesi gerektiğini dile getiren Terzioğlu, "Bu alanda büyük bir istihdam ihtiyacı var. Dijital ekonomisi sağlam ülkeler aynı zamanda ulusal egemenliklerine de sahip çıkacaklar. Data egemenliği, egemenliğin en önemli unsurlarından bir tanesi. Eğer siz datanıza sahip değilseniz son derece kolay şekilde manipüle edilebilen ve dışarıdan etkilenebilen bir hale geliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ GLOBAL OYUNCULARDAN BİRİYİZ"

THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker ise hava taşımacılığının oldukça büyük katma değer sağladığını belirterek, THY olarak hem yolcu hem de kargo tarafında en önemli global oyunculardan biri olduklarını söyledi.

İhracatta gerçekleştirdikleri artışa değinen Şeker, bu noktada ülkeye önemli bir katma değer sağladıklarını ifade etti.