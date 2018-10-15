İlk 10 ekonomi için kültürde ilk 5 şart

Dünyanın
en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı geçtiğimiz hafta kapılarını 70'inci kez açtı. Fuarda Türk yayıncılık ekosistemine 12 yıldır destek veren İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO
) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay
, sektörün son durumunu ve kurdan aldığı tahribat hakkında SABAH'ın sorularını yanıtladı. Türk yayıncılığının şu anda milyar dolarlık büyüklüğüyle dünyanın 11'incisi konumunda olduğunu belirten Kuralay, "Kitapta, sinemada ilk 5'e girersek, ekonomide de ilk 10'a gireriz" dedi. KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ
Sektörde kurdaki hızlı yükseliş nedeniyle maliyetlerdeki artışların firmaları zorladığını belirten Kuralay, buna kağıdın hammaddesi olan selülozda yüksek talep sebebiyle dolar bazında yüzde 30'ları aşan bir fiyat artışının da eklendiğini vurguladı. Kuralay, "Sektör olarak kamu ile işbirliği yaparak kağıt sorununa bir çözüm bulabileceğimize inanıyorum. Yaşadığımız gelişmelere tek başına kağıt sorunu olarak da bakmamak gerekiyor. Kağıt üretiminde kullanılan selüloz ve basıldığı makineler ithal. Kağıdın fiyatını değiştiremiyorsak, finansmanını uygun hale getirmeliyiz. Kağıt ve kağıt hamuru üretimi için devlet öncü olabilir. Ayrıca üretim kapasitemizi artırmak için ağaç, endüstriyel orman tarımı da çok önemli. Hazine arazileri endüstriyel ormanların geliştirilmesi için değerlendirilebilir. Hem orman alanlarını artırmalıyız hem de mevcut ormanlarımızı yeniden planlamalıyız" diye konuştu. Dünyada 143 milyar dolarlık kitap pazarında Türkiye
'de 6 bin kitabevi ve 150 dağıtım şirketinin bulunduğunu belirten Kuralay, zor dönemlerin aynı zamanda fırsat da yarattığını belirterek, sektörde bir konsolidasyon olabileceğini vurguladı. "Türk yayıncılık ekosistemi 2.5 milyar doları bulan hacmiyle hızla büyüyor" diyen Kuralay'a göre birleşme ve satın almalar olabilir. İsrafil Kuralay, "Yayım dünyası editörler, yazarlardan oluşan büyük bir sektör. Sıkıntılı süreçte bu sektörün yanında olmalıyız ki, yarın için yatırım yapmış olalım" diye konuştu.