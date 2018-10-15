Konut sigortasına ‘kış hazırlığı’

Sıcak
havaların etkisini kaybetmesiyle beraber kış hazırlıkları başladı. Ray Sigorta
Evim Saray Konut Sigortası, sadece evleri ve evlerde bulunan eşyaları yangın, su baskını, fırtına, dolu ve hırsızlık gibi çok sayıda riske karşı güvence altına almakla kalmıyor, yılda bir defaya mahsus olarak kombi bakımı ve halı yıkama hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Kış aylarına bakımı yapılmış ve sorunsuz bir kombi ile giren Ray Sigorta
müşterileri, halılarının da temizliğini yaptırarak mikroplardan uzak bir kış geçiriyor.