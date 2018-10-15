HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Konut sigortasına ‘kış hazırlığı’

Konut sına ‘kış hazırlığı’

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Sıcak havaların etkisini kaybetmesiyle beraber kış hazırlıkları başladı. Ray Evim Saray Konut Sigortası, sadece evleri ve evlerde bulunan eşyaları yangın, su baskını, fırtına, dolu ve hırsızlık gibi çok sayıda riske karşı güvence altına almakla kalmıyor, yılda bir defaya mahsus olarak kombi bakımı ve halı yıkama hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Kış aylarına bakımı yapılmış ve sorunsuz bir kombi ile giren müşterileri, halılarının da temizliğini yaptırarak mikroplardan uzak bir kış geçiriyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konut sigortasına ‘kış hazırlığı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN