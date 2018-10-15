Lüks elektrikli otoda büyük kapışma

LÜKS elektrikli otomobil
pazarında rekabet artıyor. BMW, Tesla
ve Jaguar'ın yer aldığı pazara, Mercedes- Benz ve Audi de girmeye hazırlanıyor. Yeni markalarla birlikte, lüks elektrikli otomobili pazarında kıyasıya bir rekabet yaşanacak gibi görünüyor. Mercedes-Benz'in yeni teknoloji markası EQ bünyesindeki ilk yüzde 100 elektrikli modeli EQC, 2019 ortalarında Avrupa'da satışa sunulacak. Dört tekerlekten çekişli EQC, yaklaşık 450 km'lik menzil sunuyor. Evde veya halka açık alanlardaki AC tipi prizden de şarj edilebilen EQC'nin bataryaları, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 40 dakikada doldurulabiliyor. Audi elektrikli e-tron modelini 2019 ortalarında satışa sunmayı planlıyor. Hızlı şarj desteğiyle sadece 30 dakikada bataryanın yüzde 80'i şarj edilebiliyor. e-tron, 400 km'nin üstünde yol yapabiliyor. BMW'DEN YENİ MODEL
BMW'de boş durmuyor. Marka, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni elektrikli modeli iX3'ü ilk olarak Çin
'de ardından da Avrupa'da satışa sunacak. Lüks otomobil pazarında Jaguar'ın I-Pace modeli, Tesla'nın Model S, Model X modelleri ile BMW'nin i3 modeli satılıyor.