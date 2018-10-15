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Son dakika haber: Pazartesi güncel , ve dolar alış satış.. Dolar bugün ne kadar - kaç TL?

Haftanın ilk günü olan Pazartesi günü vatandaşların döviz fiyatları hakkındaki araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren son dakika olarak aranan dolar fiyatları merak konusu. Geçtiğimiz hafta sonu düşüş yaşanmasıyla birlikte "dolar bugün ne kadar" sorusu yoğun şekilde aranıyor. Rahip Brunson'un serbest bırakılıp ülkesine gitmesinden sonra piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Peki dolar bugün ne kadar? İşte güncel 15 Ekim Pazartesi ...

Giriş Tarihi: 15.10.2018 08:32
Son dakika haber: 15 Ekim Pazartesi güncel döviz kuru, euro ve dolar alış satış.. Dolar bugün ne kadar - kaç TL?

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve araştırmaları devam ediyor. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşın ilgisini çekmiş ve aramalarda en başlarda yer almaya devam ediyor. Ekonomik saldırılar sonrası millet devletinin yanında olarak saldırıları püskürtmüş bunun neticesinde dolar düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda hızla yükselişe geçen dolar hafta sonu sert bir düşüş yaşamıştı. Düşüşlerin gerçekleşmesiyle bireylerin dolar fiyatlarını araştırmaya başladı. Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi? İşte en güncel dolar ve fiyatları.

DOLAR BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Dolar bugün ne kadar kaç tl? sorusu en çok araştırılan konular arasında, biz de Sabah.com.tr ekibi olarak döviz kurları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık...

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Son dakika haber: 15 Ekim Pazartesi güncel döviz kuru, euro ve dolar alış satış.. Dolar bugün ne kadar - kaç TL?
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