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Son dakika haberi: düştü! güne nasıl başladı? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Vatandaşların son dakika ile ilgili aramaları ve araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu kurunun özellikle doların düşmesinden sonra, türk halkı tarafından yatırım ve hediyeleşmek amacıyla kullanılan altına olan ilgi bir hayli fazlalaşmış durumda. Altın fiyatları kesintisiz her gün trend listelerinin başında yer alıyor. Pazartesi (hafta başı) yine sabah erken saatlerden itibaren fiyatlar araştırılmaya başlanırken en başta " ne kadar" sorusu geliyor. İşte en güncel anlık gram, yarım, tam, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 07:35
Son dakika haberi: Çeyrek altın düştü! Altın fiyatları güne nasıl başladı? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ndaki hareketlilik yatırım yapacak bireyler tarafından sıkça aratılmakta. ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan siyasi ve ekonomik hareketlilik kurlarına etki etmiş bunun neticesinde dolar hafta sonu düşüş gerçekleştirmişti. Doların düşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın altına olan ilgisi tekrar hareketlendi. Bunun neticesinde internet üzerinde " ne kadar, kaç TL" soruları geliyor. Altın fiyatları ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam ve fiyatları anlık ve güncel olarak haberimizde yer alacak.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ederken, her zaman olduğu gibi bu günde en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. İşte 15 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları...

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