Son dakika haberi: Çeyrek altın düştü! Altın fiyatları güne nasıl başladı? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırım yapacak bireyler tarafından sıkça aratılmakta. Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan siyasi ve ekonomik hareketlilik döviz kurlarına etki etmiş bunun neticesinde dolar hafta sonu düşüş gerçekleştirmişti. Doların düşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın altına olan ilgisi tekrar hareketlendi. Bunun neticesinde internet üzerinde "Çeyrek altın ne kadar, kaç TL" soruları geliyor. Altın fiyatları ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. 15 Ekim Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık ve güncel olarak haberimizde yer alacak.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ederken, her zaman olduğu gibi bu günde en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. İşte 15 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları...