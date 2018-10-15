Türkiye'nin ilk silah OSB'sinde fabrikalar yükseliyor

Silah İhtisas OSB'de kurulacak tesislerde, her türlü silah, uçaksavar, her çap ve model tabanca, uzun ve kısa namlulu toplar, savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojili dijital ürünler, dürbün, gece görüş kamera sistemleri, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımlar ile bu ürünlere ait tüm yedek parçaların imalatı yapılacak. Kırıkkale'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ve Silah İhtisas OSB'de 7 bin metrekare arazi üzerine yatırım yapan Sinerji Enerji Sistemleri sahibi Adnan Duman, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi konumuna bakıldığında savunma sanayisine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun daha kolay anlaşılacağını söyledi.