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’ten her ihtiyaca uygun kurumsal çözümler

Giriş Tarihi: 15.10.2018
, özel avantajlı koşullarda kurumsal çözüm ortağı arayan firmalara; geniş kapsamlı ürün ve hizmetler sunuyor. Ayrıca firmaya özel uzman müşteri temsilcisi desteği sunan Vakıf Emeklilik Yaşam Kulüpleri'nden de yararlandırıyor, Grup Yıllık Hayat Sigortası veya Grup Ferdi Kaza Sigortası ürünleriyle firmaların çalışanlarını, risklere karşı teminat altına alıyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile de 'lılar için aynı kalitedeki sağlık hizmetinden düşük primlerle yararlanma fırsatı sunuyor. Vakıf Emeklilik, kurduğu çağrı merkezi, WhatsApp şube ve tamamen online sistemler üzerinden yürütülen süreçleri ile yenilikçi olmayı sürdürüyor.
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Vakıf Emeklilik’ten her ihtiyaca uygun kurumsal çözümler
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