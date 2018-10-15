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Vatandaş ürünü cepten takip edecek

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Vatandaş ürünü cepten takip edecek
, ürün künyesi kapsamında geliştirilen " (HKS) Mobil" uygulamasıyla vatandaşın, satın aldığı meyve ve sebzeye ilişkin üretim tarihi, yeri, alış ve satış fiyatı gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini belirterek, "Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek, vatandaşlarımız bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak" dedi.

GÜNCEL VERİ TABANI
Pekcan, 'Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini hatırlattı. Bu modelin uygulanmasını sağlayan Hal Kayıt Sistemi'nin Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyete alındığını anlatan Pekcan, uygulamayla sebze ve meyve ticaretine ilişkin veri tabanının oluşturulması ve söz konusu ticaretin elektronik ortamda takip edilmesinin amaçlandığını bildirdi. Tüketicilerin "www.hal.gov.tr" web adresi üzerinden ya da "444 0 425" numaralı HKS aracılığıyla şikayetleri bildirebildiğine işaret eden Pekcan, ayrıca, "HKS Mobil" uygulamasının tüketicilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti. Pekcan, söz konusu mobil uygulamayla ürün künyelerinde yer alan karekodların sorgulanmasına imkân tanındığını anlatarak, böylece tüketicilerin ürüne hızlı şekilde erişebilmesinin sağlandığını ifade etti.
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Vatandaş ürünü cepten takip edecek
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