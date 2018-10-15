- Yabancı yatırımcı konut alımında rekor kırdı

Eylül ayında, markalı konut projelerinde yabancı yatırımcıların oranı son 2 yıl için rekor bir artış göstererek yüzde 18'e ulaştı.



REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre Eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi ve böylece yabancı yatırımcı oranı endeks tarihindeki en büyük sıçramalarından birini yapmış oldu. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 34) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 25 ile 3+1, yüzde 20 ile 1+1 ve 4+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 11 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında ise yüzde 11 oranında gerçekleşmişti.



Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,07 düştü

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,07 düşerken, son üç ayda yüzde 0,82, son altı ayda yüzde 2,56, son bir yılda yüzde 8,08, son üç yılda yüzde 33,82, son beş yılda ise yüzde 82,46 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0,04, son üç ayda yüzde 2,51, son 6 ayda yüzde 4,99, son 1 yılda yüzde 7,39, son 3 yılda yüzde 26,52, son 5 yılda ise yüzde 65,86 oranında artış gösterdi.



Bitmemiş konutların satış oranı Eylül'de 7 puan birden arttı

Eylül ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 35'i bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 65'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 7 puanlık bir artış olurken, bitmiş konutların satış oranında ise 7 puanlık bir düşüş yaşandı. Böylece bitmemiş konutların satış oranında Mart ayından beri süren düşüş ve bitmiş konutların satış oranındaki artış trendi ilk defa kırılmış oldu. Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 6,1 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 5,4 oranında erime gözlemlendi.



Yeni Konut Fiyat Endeksi eylülde 3+1 konutlarda yüzde 0,65 düştü

Yeni Konut Fiyat Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,61 oranında; 2+1 konut tipinde yüzde 0,27 oranında; 4+1 konut tipinde yüzde 0,25 oranında artarken, 3+1 konut tipinde yüzde 0,65 oranında düştü. Metrekare bazında ise 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,62 oranında; 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,34 oranında; 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,27 oranında; 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,19 oranında artarken; 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda ise yüzde 0,65 oranında düşüş gösterdi.



Eylül ayı kira artışında Antalya, satış fiyatları artışında Zonguldak öne çıktı

Eylül ayında Zonguldak'ta metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1,32 oranında arttı ve Zonguldak, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Adana'da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0,75 oranında azaldı ve Adana, satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,39 oranında artış gerçekleşti. Eylül ayında Antalya'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 1,29 oranında arttı ve Antalya kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Artvin'de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,58 oranında azaldı ve Artvin kiraların en çok azaldığı şehir oldu.



En yüksek yıllık kira getirisi sunan iller 6 aydır değişmiyor

Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, eylül ayının en kısa amortisman süreleri altı aydır olduğu gibi yine Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.