Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? 2019 Asgari ücret detayları belli oldu mu?

Asgari ücret zammı ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 6 milyonu aşkın çalışanın merakla beklediği haber ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Enflasyon rakamları ile de bağlantılı bir şekilde artacak olan zamlar ile ilgili ilk detayları sizler için hazırladık. Ancak asgari ücret zammının tam olarak netleşecek tarihi Aralık ayı olarak belirleniyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm bilgiler

2019 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlar asgari ücret artışı için araştırmalara başlarken, talepleri ise 2000 TL olması yönünde öyle ki, bu konuyla ilgili görüşmelerin sonuçlanması Aralık ayını bulacakken yüz binlerce vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete zam 14.2 oranında gerçekleşmişti. Yapılan bu zam miktarı ile en düşük asgari maaş bin 603 lira olmuştu. Brüt rakam ise 2 bin 209 lira olarak gerçekleşmişti. Aynı oranlarla yola çıkarsak 230 lira maaş artısı ön görülen ancak talep edilen miktar 2000 TL'dir.

YÜZDE 20-25 ORANINDA OLMASI BEKLENİYOR!

Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon oranlarının yapılacak zam miktarına doğrudan etki etmesi bekleniyor. Durum böyle olursa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 20-25 civarında olacak. Eğer yüzde 25 'lik zam miktarı gerçekleşirse asgari ücret 2000 liraya çıkmış olacak.