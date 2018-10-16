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Denizi olmayan ilimizden Avrupa'ya balık ihracatı!

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 13:36
Denizi olmayan ilimizden Avrupa'ya balık ihracatı!

Denize kıyısı olmayan ve Bozkırın ortasında yer alan 'ın ilçesinde bulunan 'nda balıkçılar tarafından avlanan sazan, alabalık ve gümüş balığı birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin sofralarını süslüyor.

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Denizi olmayan ilimizden Avrupa'ya balık ihracatı!
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