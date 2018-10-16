Denizi olmayan ilimizden Avrupa'ya balık ihracatı!

Denize kıyısı olmayan ve Bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı'nda balıkçılar tarafından avlanan sazan, alabalık ve gümüş balığı birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin sofralarını süslüyor.