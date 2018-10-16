HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar iki ayın, faiz iki haftanın dibine indi

Dolar iki ayın, iki haftanın dibine indi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Yatırımcı güvenini perçinleyen Yeni Ekonomi Programı ile birlikte ABD ile ilişkilere ilişkin olumlu beklentiler, Türkiye piyasalarını olumlu ayrıştırmaya devam ediyor. Dolar dün 5.75 TL'nin altına inerek iki ayın dibine gerilerken, TL dolar karşısında yüzde 2 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. 10 yıllık tahvilin i yüzde 18.57 ile iki haftanın en düşük seviyesine indi. Öte yandan geçen yılın eylül ayında 6.2 milyar TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 5.9 milyar TL oldu. Faiz dışı fazla 1.9 milyar TL'den 4.2 milyara çıktı. İşsizlik ise TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuzda yüzde 10.8 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işgücüne katılım oranı yüzde 53.2 ile rekor kırdı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar iki ayın, faiz iki haftanın dibine indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN