Dolar iki ayın, faiz iki haftanın dibine indi

Yatırımcı güvenini perçinleyen Yeni Ekonomi Programı ile birlikte ABD ile ilişkilere ilişkin olumlu beklentiler, Türkiye piyasalarını olumlu ayrıştırmaya devam ediyor. Dolar dün 5.75 TL'nin altına inerek iki ayın dibine gerilerken, TL dolar karşısında yüzde 2 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. 10 yıllık tahvilin faiz
i yüzde 18.57 ile iki haftanın en düşük seviyesine indi. Öte yandan geçen yılın eylül ayında 6.2 milyar TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 5.9 milyar TL oldu. Faiz dışı fazla 1.9 milyar TL'den 4.2 milyara çıktı. İşsizlik ise TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuzda yüzde 10.8 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işgücüne katılım oranı yüzde 53.2 ile rekor kırdı.