- (Özel) Restorasyonu devam eden Murad-ı Münzevi Külliyesi havadan görüntülendi

- Çalışmalar toprak kayması nedeniyle yavaş ilerliyor





?Eyüpsultan ilçesinde bulunan Murad-ı Münzevi Külliyesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların toprak kayması nedeniyle uzadığı iddia edilirken, restorasyondaki son durum havadan görüntülendi.

Restorasyon çalışmaları yıllardır tamamlanamayan Eyüpsultan ilçesinde bulunan Murad-ı Münzevi Külliyesi'nin son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde külliyenin içinde bulunan bazı yapıların üstünün branda ile örtülü olduğu görülüyor. Külliye içine dahil edilmesi planlanan alanda kazı çalışmaları da devam ediyor. 2013 yılının Ekim ayında külliye için restorasyon çalışmaları başladı. Bu görev bir mimarlık şirketine verildi. Külliye'de Restorasyonu devam ederken beklenmedik bir gelişme meydana gelerek, zeminde çökmeler oldu. Can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesiyle Anıtlar Kurulu restorasyonu 1 yıl boyunca durdurdu. Bu süre zarfı içinde hiçbir çalışma yapılamadı. Güçlendirme projeleri hazırlandı, ve bu hazırlanan projeyi de anıtlar kurulu onayladı. Murad-ı Münzevi Külliyesi'ndeki çalışmaların ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor.

"Temel kaymasından dolayı uzun sürdü"

Restorasyon çalışmalarının uzun sürdüğünü ifade eden Mehmet Bıçakçı, " Restorasyon çalışmaları 4 yıldır devam ediyor. Çalışmaların devam ederken yapı da kayma meydana geldi. Kayma olduğu için uzun sürdü, o kısma güçlendirme yaptılar. Alt kısımda kayma meydana geldiği için proje çok uzadı. Gelen ziyaretçilere hep kapalı olduğunu söylüyorum. Temel kaymasından dolayı uzun sürdü. Yapının alt kısmında çıkıntılar oldu beton destek sağladılar" dedi.

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