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Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 10:45
Sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2018 yılı Ağustos ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, sektörü endeksi yüzde 1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 azaldı.

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Sanayi üretim rakamları açıklandı
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