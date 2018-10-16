Sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 azaldı.

BUGÜN NELER OLDU