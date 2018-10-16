Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını çeyrek altın fiyatları 16 Ekim

Öncelikle ülkemizdeki altın piyasasını iyi anlamak için sosyal gelişmeleri iyi tahlil etmek gerekmektedir. Toplumun ortak deneyimleri ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere ilk olarak altın hediye edilir bu olgu karşılıklı bir alışveriş şeklinde olduğu için sosyal yardımlaşma ve birlikteliğe de katkı sağlar. Düğün mevsiminin sonlarına yaklaşırken vatandaşların altın fiyatları araştırmaları da devam ediyor. 16 Ekim altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?