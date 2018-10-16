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: 'da büyük düşüş! 5.70'in altına geriledi

Haberi: 'da sert düşüş devam ediyor. Son ayların en düşük seviyesine gerileyen dolar, akşam saatlerinde de sert bir düşüş yaşandı. Dolar 2 ayın ardından 5.70'in altına gerileyerek 5.68 seviyelerine geriledi.. İşte Dolar'ın son durumu ve Dolar'a dair merak edilen her şey..

Giriş Tarihi: 16.10.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 21:46
Son dakika: Dolar'da büyük düşüş! 5.70'in altına geriledi

bugün ne kadar? sorusu günün en çok aratılan konularının yine başında geliyor. Son günlerde seviyeli bir şekilde düşüşe devam eden kurları son 2 ayın en alt seviyesini gördü. Geçtiğimiz hafta Papaz Brunson'un salınması ile başlayan piyasalardaki normalleşme ile birlikte dolar fiyatları 5.77 seviyesine kadar geriledi. Şuan da ise 5.68 civarın seyretmekte. Peki döviz kuru bugün ne kadar kaç tl? İşte tüm bu soruların yanıtları...

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Dolar dün yaşanan düşüş ile birlikte 5.68 seviyelerine kadar geriledi. Öyle ki bu son iki ay içinde ki en düşük rakamdı. Şuan da ise dolar 5.67civarında seyrediyor.

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Son dakika: Dolar'da büyük düşüş! 5.70'in altına geriledi
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