Son dakika: Dolar'da büyük düşüş! 5.70'in altına geriledi

Dolar bugün ne kadar? sorusu günün en çok aratılan konularının yine başında geliyor. Son günlerde seviyeli bir şekilde düşüşe devam eden döviz kurları son 2 ayın en alt seviyesini gördü. Geçtiğimiz hafta Papaz Brunson'un salınması ile başlayan piyasalardaki normalleşme ile birlikte dolar fiyatları 5.77 seviyesine kadar geriledi. Şuan da ise 5.68 civarın seyretmekte. Peki döviz kuru bugün ne kadar kaç tl? İşte tüm bu soruların yanıtları...

16 EKİM SALI DOLAR NE KADAR?

Dolar dün yaşanan düşüş ile birlikte 5.68 seviyelerine kadar geriledi. Öyle ki bu son iki ay içinde ki en düşük rakamdı. Şuan da ise dolar 5.67civarında seyrediyor.