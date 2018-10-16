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Son dakika... Emeklilere müjde! ve netleşiyor.. Emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak mı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ve emeklilerinin Ocak zammı 3 aylık a göre 9.34 oldu. Şimdiden en düşük 95 ila 456 lira arasında bir artış yaşanmış bulunmakta. 12 milyonu aşkın emeklinin merakla bekleyişleri ve araştırmaları sürüyor. Peki en düşük ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Giriş Tarihi: 16.10.2018 08:21
Son dakika... Emeklilere müjde! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor.. Emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ocak mı adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarında belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, ve emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 9.34'lük artış oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95.40 ile 456.93 lira arasında artış getirecek. Kesin rakam Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla ortaya çıkacak. Yani 3 aylık veri daha eklenecek. 2018 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşebilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65'e yükselmiş olacak.

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Son dakika... Emeklilere müjde! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor.. Emekli maaşı ne kadar olacak?
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