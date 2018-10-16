Son dakika... Emeklilere müjde! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor.. Emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 9.34'lük artış oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95.40 ile 456.93 lira arasında artış getirecek. Kesin rakam Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla ortaya çıkacak. Yani 3 aylık veri daha eklenecek. 2018 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşebilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65'e yükselmiş olacak.