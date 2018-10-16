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Son dakika haberi: bugün ne kadar kaç TL? 16 Ekim en güncel , dolar ve alış satış fiyatı...

düşmeye devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan dolar sert şekilde düşmeye devam ediyor. Rahip Brunson'un serbest bırakılmasından sonra milyonlarca vatandaş internet üzerinden son dakika döviz fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Dün sabah saatlerinde 5.88 TL ile haftaya başlayan dolar sert düşüşler sonrası bugün 5.75'lere kadar geriledi. İşte 16 Ekim Salı güncel ve detaylar..

Giriş Tarihi: 16.10.2018 07:58
Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 16 Ekim en güncel döviz kuru, dolar ve euro alış satış fiyatı...

Dün sabah saatlerinde 5.88 TL civarlarında haftaya başlayan fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilik vatandaşların ilgisini çekiyor ve internet üzerinden döviz fiyatlarına dair araştırmalar yapmaya devam ediyor. Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi? İşte en güncel döviz fiyatları.

DOLAR BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Dolar bugün ne kadar kaç tl? sorusu en çok araştırılan konular arasında, biz de Sabah.com.tr ekibi olarak döviz kurları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık...

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Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 16 Ekim en güncel döviz kuru, dolar ve euro alış satış fiyatı...
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