Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 16 Ekim en güncel döviz kuru, dolar ve euro alış satış fiyatı...

Dün sabah saatlerinde 5.88 TL civarlarında haftaya başlayan dolar fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilik vatandaşların ilgisini çekiyor ve internet üzerinden döviz fiyatlarına dair araştırmalar yapmaya devam ediyor. Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi? İşte en güncel döviz fiyatları.

DOLAR BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Dolar bugün ne kadar kaç tl? sorusu en çok araştırılan konular arasında, biz de Sabah.com.tr ekibi olarak döviz kurları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık...