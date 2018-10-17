1200 firmadan indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele
' programına katılan firma sayısı bir haftada bin 200'ü buldu. Enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan "enflasyonlamucadele. org.tr" internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı her gün katlanarak artıyor. Aralarında perakendeden otomotive, gıdadan mobilyaya, tekstilden elektroniğe dev markaların da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum programa destek verdi. LOGOLAR HER YERDE
Programa aralarında TMSF
şirketleri, Doğuş, Sabancı, Koç, Boyner, Zorlu, Demirören, Eczacıbaşı, Yıldız, Yaşar, Sanko, Migros, BİM, A101, Şok, Carrefour, Metro, Kim, THY
, Turkcell, Vodafone, Vestel, Türk Telekom
, Teknosa, Vatan Computer, Vakko, Damat&Tween, Kiğılı, Aydınlı, LC Waikiki, Koton, Mavi, Loft, Adil Işık, Sarar, Doğtaş, İstikbal, Bellona, Çilek, Ikea, Fakir, Polisan, Çaykur, AOÇ, Balparmak, BMC, D&R, Altınbaş, Torku, Muya, Greyder'in de olduğu çok sayıda firma destek veriyor. Firmalar mağazalarında logoları kullanmaya başladı. SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞILIYOR
HAZINE ve Maliye Bakanlığı
, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' programına katılan firmaları sosyal medyadan da ilan ediyor. Mağazalarda kullanılan indirim posterlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. ASGARİ FİYAT İNDİRİMİ YÜZDE 10 HAZINE ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti. Programa katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunmuştu.