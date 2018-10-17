Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, "2002'de 145 ton olan sertifikalı tohumluk üretimimiz 15 yılda 7 kat arttı. 2023'te hedefimiz 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracat
" dedi.
Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, Ata tohumu seferberliğinde kadınlardan destek istedi. "Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tarım
seferberliğine katkı sağlayalım" diyen Erdoğan, ihracatın 8 kat artarak Türkiye'yi 79 ülkeye tohum ihracatı yapan bir noktaya getirdiğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projelerle kırsalda ilk defa lisanslı kadın çiftçiler yetiştirildiğini, koza üretiminde, balıkçı ağı tamiri gibi alanlarda ortaya fark koyulduğunu vurgulayan Erdoğan, "2003-2017 yılları arasında kırsalda kadına yönelik 174 nokta, 750 faaliyet alanında 2 milyondan fazla kadın çiftçi eğitilmiştir" diye konuştu. Erdoğan, ulusal istihdam
stratejisi çerçevesinde 2023'te kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 41'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. 'PES ETMEYİN' ÇAĞRISI
Kadınlara başladıkları işte pes etmemeleri ve emek verdikleri alanda adres haline gelmeleri gerektiği çağrısı yapan Erdoğan, Anadolu kadınının tarihin hiçbir döneminde pasif bir duruş sergilemediğini, her zaman üretim hayatının merkezinde olduğunu söyledi. Erdoğan, "Sizlerin çabası sadece tarımsal faaliyetlerimizi değil ekonomiyi ve turizm
i de güçlendiriyor" dedi. 862 MİLYON LİRALIK HİBE
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'ndan yaralananların yüzde 60'ını kadın çiftçilerin oluşturduğunu belirterek, program kapsamında 29 bin kadın çiftçinin, 862 milyon lira hibe desteği aldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Dünyada tarımsal işgücünün yaklaşık yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de ise toplam istihdam içinde kadının payı yaklaşık yüzde 31 iken, tarımda bu oran yüzde 45'i buluyor" dedi. KADIN İSTİHDAMINDA İLK SIRADAYIZ
Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ise, "Türkiye, 2007-2017 yılları arasında kadın işgücünü en fazla artıran ülke oldu" dedi. Selçuk, "Kadın işgücümüzü son 11 yılda yüzde 72 artırarak 4 milyon 244 bin kişiye ulaştırdık. Böylece Türkiye OECD üye ülkeleri arasında ilk sırada yerini aldı" ifadelerini kullandı.