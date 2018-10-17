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'da ni at 'İstanbulkart'ını doldur dönemi başladı

tarafından çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen geri dönüşümlü akbil cihazları ile 'da hizmet vermeye başladı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 16:16
İstanbul'da pet şişeni at 'İstanbulkart'ını doldur dönemi başladı

Otomatlara boş atan lular İstanbulkartlarını doldururken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Ulaşımın yoğun olduğu İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için sevindirici bir uygulanmaya başladı. 'nin metro istasyonlarına koymuş olduğu geri dönüşümlü İstanbulkart dolum makineleri ile toplu taşıma araçlarını kullananlar, boş pet şişe karşılığında İstanbulkartlarını doldurabilecekler. Çöpe atmak yerine bu makinelere attıkları pet şişeler ile hem çevreyi korumuş hem de maddi olarak kazanç sağlamış olacaklar. İstanbul'da bir çok noktaya pet şişe otomatları konulurken, vatandaşlar da uygulama yoğun ilgi gösteriyor. Uygulamanın başlamasıyla en çok sevinenler ise öğrenciler oldu. İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda İstanbulkartını dolduran öğrenciler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

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İstanbul'da pet şişeni at 'İstanbulkart'ını doldur dönemi başladı
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