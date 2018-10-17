Mesele yaş mı rant mı?

Bir süredir önce sosyal medya
hesapları üzerinden ardından da muhalefet partilerinin önergeleriyle kamuoyu gündemine getirilen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dün son noktayı koyarak "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok" dedi. Konuşmasında isim vermeden Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı Gönül Baran Özüpak'ı da eleştirdi. PARA TOPLUYORLAR
Erdoğan'ın "Bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı. 1992'de sisteme kayıt olmuş. Bu hanımefendi eski sistemde 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi 2022'de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacak" dediği Özüpak'ın başkanı olduğu dernek yaklaşık 6.2 milyon kişiden rant elde etmeye çalışan bir saadet zinciri görüntüsü çiziyor. Yönetim kurulu üyeleri sosyal medya hesapları üzerinden para topluyor. Ankara
'da karargah kurduklarını, davalarını Türkiye gündemine taşıdıklarını belirterek, illerde yapılacak toplantılar için 6.2 milyonu bulan emeklilikte yaşa takılanlardan bağış adı altında para istiyor. ERDOĞAN "FIRSATÇILAR" DEDİ
BAŞKAN Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6.2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı, milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi" dedi. 1999'DA SISTEM DEĞIŞTI
1987'DE Turgut Özal
hükümeti emeklilikte yaş şartı getirdi. Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli oluyordu. 1992'de Süleyman Demirel
hükümeti emeklilikte yaş şartını kaldırdı. Kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emeklilik hakkı elde etti. 1999'da DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti yeniden yaş şartını getirdi. 1992 girişliler, 38 yaşında değil 48 yaşında emekli olmaya başladı.