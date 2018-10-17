Sanayide teknoloji hamlesi

Ekonomide yılın ikinci çeyreğinde başlayan dengelenme süreci, dış ticaret açığı ve ithalattaki düşüş ile belirginleşirken, sanayi
üretimindeki daralma, yüzde 8 olan beklentinin altında kaldı. Türkiye, "Milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonuyla yüksek katma değerli üretimi en temel öncelik olarak belirlerken, yüksek teknolojili ürünlerdeki artış sanayi üretimi verisine de damga vurdu. YILLIKTA % 1.1 DÜŞÜŞ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) tarafından dün açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olduğu ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı. Analistler yıllık daralmanın yüzde 8 civarında olmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azaldı. YÜKSEK TEKNOLOJİDE ARTIŞ % 26
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken en fazla düşüş yüzde 4.4 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gözlendi. Yüksek teknolojili ürünlerde aylık artış yüzde 26.8 oldu. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Ağustos verisi iktisadi faaliyette yavaşlama görüşünü desteklese de finansal piyasalardaki dalga boyunun tepe yaptığı bir ayda ivme kaybının beklentilere göre daha sınırlı olduğuna işaret ediyor" dedi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, zayıf sanayi üretimi verisinin henüz büyüme görünümü açısından kalıcı bir kötümserlik içermediğini söyledi. KATMA DEĞER YÜKSELİYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, sanayi üretim endeksinin ağustosta piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğini belirterek, "Veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır" ifadesini kullandı. En dikkat çekici gelişmenin yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki artış olduğuna dikkati çeken Varank, bu durumun Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüksek katma değerli üretime geçiş hedefini destekler nitelikte olduğunu bildirdi. Varank, yüksek katma değerli üretimi desteklemek ve ithalatı azaltmak üzere atacakları adımları ilan ettiklerini söyledi.