Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama geldi! EYT yasası çıkacak mı?

Sosyal medyada uzun süredir erken emeklilik ile ilgili isteklerini belirten vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili açıklama yaparken, bu konu kabinenin gündeminde değil demişti. Konuyla ilgili araştırmalar uzun süredir trend listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için son dakika gelişmesi yaşandı. Bugün ise Başkan Erdoğan, Ankara'da konuşmasında bu konuya değindi. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;